Кайли Дженнер подловили на засекреченном свидании с Тимоти Шаламе

Сестра Ким Кардашьян подтвердила, что все еще встречается со своим бойфрендом. LEGION-MEDIAФанаты Кайли Дженнер были обрадованы, когда в социальной сети появились кадры, на которых ее удалось запечатлеть вместе с любимым мужчиной.