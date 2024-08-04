Кино: В Светлану Дружинину была влюблена вся страна, а Нонна Мордюкова её совершенно не выносила

В мире кино и телевидения есть имена, которые становятся символами целой эпохи. Обладательницей одного из таких имён является Светлана Дружинина — выдающаяся актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, чьё творчество оставило неизгладимый след в истории советского и российского кинематографа.