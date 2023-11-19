НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Зинченко перед Италией: «Когда играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, теряешь концентрацию»

Зинченко перед Италией: «Когда играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, теряешь концентрацию»

Сборная Украины сыграет против Италии в рамках квалификации Евро-2024. Игра пройдет в Леверкузене 20 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх