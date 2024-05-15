Страна и люди
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Страна и люди

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Развожаев сообщил, что ПВО отразила массированную атаку на Севастополь

Развожаев сообщил, что ПВО отразила массированную атаку на Севастополь

Российские военные отразили массированную украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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