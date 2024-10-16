Новосибирская лжегазовщица, обвиняемая во взрыве дома, дала показания в суде

Ирина Урбах утверждает, что не виновата в произошедшем — она лишь уговаривала людей на замену оборудования и подписывала документы Лжегазовщицу из Новосибирска, обвиняемую во взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной, допросили в ходе суда.