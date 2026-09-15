«Это не мы, это обстоятельства!»: приезжие из Узбекистана и Таджикистана взвыли из-за отлова нелегалов в Коммунарке

Телеканал "78". Новости Петербурга Полиция усилила рейды в нескольких районах Новой Москвы и уже поймала десятки нелегалов.
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А не надо нарушать законы, традиции и культуру принявшей вас страны. У нвс есть поговорка - не плюй в колодец, пригодится воды напиться. И не надо ссылаться на то, что русские всюду кайфуют. Русские всегда работают, не нарушают законов страны, в которую приехали, и уважительно относятся к религии и культуре местного населения. Видите себя в России также и будете тоже кайфовать.
Никаких скоплений приезжих быть не должно, принципиально.
надо было вести себя с уважением и уважать законы и традиции страны которая вам помогает . НА ДОБРО ДОБРОМ НАДО ОТВЕЧАТЬ А НЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕМ . ПОНОЖОВЩИНОЙ .ПЕДОФИЛИЕЙ И ПЛАТИТЬ НАЛОГИ А НЕ ЖИТЬ НА ЛЬГОТЫ НА ХАЛЯВУ