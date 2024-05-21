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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск продолжают уничтожать противника в зоне СВО

Расчеты самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск продолжают уничтожать противника в зоне СВО

После выполнения поставленной задачи боевая машина в кратчайшие сроки сменила позицию, чтобы уйти от возможного ответного удара.

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