Комнатные растения, которые лучше всего очищают воздух: ученые назвали неожиданных лидеров

Комнатные растения часто называют природными очистителями воздуха. Но привычный список из хлорофитума, фикуса и сансевиерии сегодня уже нельзя считать окончательным: новые исследования показывают, что некоторые другие виды способны эффективнее поглощать летучие органические соединения – вещества, которые могут выделяться из мебели, отделочных материалов и бытовой химии.