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Журнал «Профиль»

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Комнатные растения, которые лучше всего очищают воздух: ученые назвали неожиданных лидеров

Комнатные растения, которые лучше всего очищают воздух: ученые назвали неожиданных лидеров

Комнатные растения часто называют природными очистителями воздуха. Но привычный список из хлорофитума, фикуса и сансевиерии сегодня уже нельзя считать окончательным: новые исследования показывают, что некоторые другие виды способны эффективнее поглощать летучие органические соединения – вещества, которые могут выделяться из мебели, отделочных материалов и бытовой химии.

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