Константин Тюкавин - лучший игрок футбольного Чемпионата России по версии Семина и Новикова

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате России, занимая первое место с 56 очками. Главным героем команды является молодой нападающий Константин Тюкавин, который в этом сезоне уже забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.
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