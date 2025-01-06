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Седьмой сын, или Шестая республика: во Франции вновь заговорили о смене госустройства

Седьмой сын, или Шестая республика: во Франции вновь заговорили о смене госустройства

Политический кризис во Франции постепенно получает новое измерение своего развития. На фоне неразберихи в правительстве, низких рейтингов президента и негативных экономических прогнозов всё чаще звучит идея о новом переформатировании государственного устройства страны.

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