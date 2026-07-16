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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡️ В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8

⚡️ В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, ‼️Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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