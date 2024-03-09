Сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели в Рязанской области акцию «Цветы для автоледи»

В прекрасное солнечное утро 8 марта сотрудники Госавтоинспекции Шацкого района совместно с членами Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Шацкий» организовали и провели две акции - «Верный шаг» и «Цветы для автоледи».
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