Сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели в Рязанской области акцию «Цветы для автоледи»

В прекрасное солнечное утро 8 марта сотрудники Госавтоинспекции Шацкого района совместно с членами Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Шацкий» организовали и провели две акции - «Верный шаг» и «Цветы для автоледи».