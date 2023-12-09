Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

На волне антироссийских и антикитайксих популистских лозунгов ко власти в Аргентине пришел Хавьер Милей, «друг США», с его же слов, и, что называется, в доску свой для Запада, по крайней мере, так казалось.

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