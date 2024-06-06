N-TV: Россия убедила страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Россия успешно убеждает страны не ехать в Швейцарию на так называемый «мирный саммит» по Украине. На это указывает число государств, согласившихся отправить туда своих представителей, заявил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии