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Центр «Э» займется петербургскими подростками, снявшими штаны у Спаса на Крови

Центр «Э» займется петербургскими подростками, снявшими штаны у Спаса на Крови

Самому младшему — 13 лет. Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России изучают дело петербургских подростков, которые накануне записали видео в трусах на фоне храма Спас на Крови.

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