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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2026: «Это недопустимо и неприемлемо для игроков такого калибра. Испанцы сохраняли самообладание, как хорошие спортсмены»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поведении представителей команды Аргентины после финала чемпионата мира-2026.

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