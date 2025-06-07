Расчет ЗРК «Бук-М2» сорвал атаку БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук–М2» группировки войск «Восток» сорвал попытку применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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