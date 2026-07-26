Политика НАТО толкает Европу к краю пропасти, пишет BZ. Ослепленное идеей сохранения геополитической гегемонии, руководство альянса подменяет дипломатию наращиванием вооружений, а любые призывы к переговорам с Москвой клеймит как недопустимое "умиротворение".
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