АиФ-Камчатка МВД предложило не проверять знание русского у мигрантов на Дальнем Востоке МВД России предложило освободить часть иностранных работников на Дальнем Востоке и в Арктике от проверки знания русского языка, истории страны и основ российского законодательства.
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Русским языком должны владеть руководители. А рабочие должны добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. Именно в этом и заключается ценность трудовых мигрантов.
В России должны быть единые требования для всех мигрантов!!! Иначе, с учётом коррупции в России, это будет лазейка для всех этих незаменимых специалистов
Перед выборами - перед выборами.… Якобы выборы прошли, жулики и воры самоизбрались и теперь можно всеми обещаниями подтереться.
ну правильно, все проблемы правопорядка и миграции порешали, теперь вот дефицитом кадров озаботились
По пиз дили перед выборами и нах все обещания!
Безумие
фамилия и имя "умника" такой инициативы в студию, такого дебила гнать надо из гос органов ссаными тряпками, в государстве или есть единый закон для всех или нет государства!
Не долго музыка играла. А что они будут полностью изолированы от контактов с социальной и общественной сферой России: а магазины и прочее ?