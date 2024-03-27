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Парламентская газета

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НАТО получит тяжкие последствия, если решит вновь поджечь Балканы

НАТО получит тяжкие последствия, если решит вновь поджечь Балканы

Президент Сербии публично заявил, что его страна скоро столкнется с серьезными вызовами — Александр Вучич, которого цитируют мировые СМИ, предупредил, что «впереди тяжелые дни», и дал понять, что получил за последние двое суток известия о наличии прямой угрозы «жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской».

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