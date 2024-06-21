Один килограмм фотонов: ученые смогли «взвесить» свет

Сколько весит свет? Согласно специальной теории относительности Эйнштейна и электромагнитной теории Максвелла, фотон — «единица света» — странная частица, которая обладает только энергией, но не обладает массой.
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