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Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным днем

Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным днем

Власти Аргентины объявили вторник, 20 декабря, национальным выходным, чтобы граждане могли встретить футбольную сборную после победы на чемпионате мира в Катаре, сообщил РИА Новости источник в администрации президента латиноамериканской страны.

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