Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным днем

Власти Аргентины объявили вторник, 20 декабря, национальным выходным, чтобы граждане могли встретить футбольную сборную после победы на чемпионате мира в Катаре, сообщил РИА Новости источник в администрации президента латиноамериканской страны.
Власти Аргентины объявили вторник, 20 декабря, национальным выходным, чтобы граждане могли встретить футбольную сборную после победы на чемпионате мира в Катаре, сообщил РИА Новости источник в администрации президента латиноамериканской страны.
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