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FiNE NEWS

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Китай направил протест Японии из-за содержания «Белой книги по обороне» и обвинений в «китайской угрозе»

Протест Китая из-за «Белой книги по обороне» Японии Министерство обороны Китая направило официальный протест Японии в связи с публикацией ежегодного доклада японского военного ведомства — «Белой книги по обороне».

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