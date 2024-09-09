Олаф Шольц призывает к новым усилиям по установлению мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к возобновлению усилий по установлению мира в Украине, добавив, что и он, и президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавних переговоров пришли к согласию о необходимости новой мирной конференции с участием России, сообщает Reuters, цитируемое news.