Почему женщины предпочитают выучиться и встать на ноги, а только потом рожать детей

Марина Трянина

у нас разрушен традиционный для славянского общества институт семьи...тк мужчина+женщина+дети - это не полноценная семья, а ее огрызок... , а настоящая семья это форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. Кроме того, основная масса мужчин (не важно по каким причинам) не способны нести ответственность за безопасность женщины и детей, за их обеспечение их жизни и быта, не дорожат ни женой, ни детьми...Поэтому женщины, пренебрегая семейными ценностями, вынуждены решать вопросы обеспечения себя, ну а уж, если появился ребенок - то и ребенка... Влияние на такое эгоистическое отношение к семейным отношениям оказывают многочисленные псевдо психологи, которые внушают своим клиентам, что они никому и ничем не обязаны и тем самым разрушают семейные отношения...