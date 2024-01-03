ХАМАС заморозил переговоры с Израилем по возвращению пленных

Алексей Камышов

Израиль — это временное террористическое территориальное образование, как и украина. Пока они существуют в мире всегда будут идти "proxy" войны на Ближнем Востоке и в Европе. Сами пендостанцы и нагличане очень сильно очкуют напрямую ввязываться в военные конфликты, ибо прекрасно осознают опасность "прихода" войны на их собственную территорию. А на каких-то там евреев–переселенцев, или, тем более, на тупых хохлов им, вообще, плевать. Чем больше их сдохнет, тем больше прибыль у оружейных и медицинских корпораций пендостана и наглии — партнёров и спонсоров военных конфликтов. Ни израиля, ни украины не должно остаться после текущих сейчас военных "конфликтов". Они должны быть уничтожены полностью и "стёрты" с политической карты Планеты. И тогда на какое-то время в этих регионах воцарится долгожданный мир до тех пор, пока наглосраксы не найдут очередных "полезных идиотов", готовых сдохнуть за "демократию" и кружевные труселя.