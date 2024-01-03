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ХАМАС заморозил переговоры с Израилем по возвращению пленных

ХАМАС заморозил переговоры с Израилем по возвращению пленных

Представители радикального палестинского движения ХАМАС приняли решение о паузе в переговорах с Израилем по вопросам освобождения граждан страны, которые оказались захвачены боевиками 7 октября.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Израиль — это временное террористическое территориальное образование, как и украина. Пока они существуют в мире всегда будут идти &quot;proxy&quot; войны на Ближнем Востоке и в Европе. Сами пендостанцы и нагличане очень сильно очкуют напрямую ввязываться в военные конфликты, ибо прекрасно осознают опасность &quot;прихода&quot; войны на их собственную территорию. А на каких-то там евреев–переселенцев, или, тем более, на тупых хохлов им, вообще, плевать. Чем больше их сдохнет, тем больше прибыль у оружейных и медицинских корпораций пендостана и наглии — партнёров и спонсоров военных конфликтов. Ни израиля, ни украины не должно остаться после текущих сейчас военных &quot;конфликтов&quot;. Они должны быть уничтожены полностью и &quot;стёрты&quot; с политической карты Планеты. И тогда на какое-то время в этих регионах воцарится долгожданный мир до тех пор, пока наглосраксы не найдут очередных &quot;полезных идиотов&quot;, готовых сдохнуть за &quot;демократию&quot; и кружевные труселя.
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