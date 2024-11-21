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Лента новостей Крыма

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PO: Зеленский предложил США совместную разработку ресурсов на территории России

PO: Зеленский предложил США совместную разработку ресурсов на территории России

Владимир Зеленский, чтобы заработать расположение избранного президента США Дональда Трампа, предложил Вашингтону заняться совместной разработкой природных ресурсов, в том числе в новых российских регионах и Крыму.

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Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
самоуверенный фантазер
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