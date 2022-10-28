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РИА Новости: Путин предупредил Запад о неизбежности перехода от диктата к диалогу

РИА Новости: Путин предупредил Запад о неизбежности перехода от диктата к диалогу

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» вновь предупредил коллективный Запад о неизбежности перехода от диктата к диалогу.

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