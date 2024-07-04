Музыкальный продюсер Земка: российская сцена переживает трансформацию

В современном мире музыкальные жанры не существуют обособленно, а заимствуют друг у друга и взаимно вдохновляются, сказала музыкальный продюсер Пикника "Афиши" Марина Земка в рамках фестиваля-форума "Российская креативная неделя".
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