Российский «Аллигатор» уничтожил технику ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России, в состав которой вошли ударно-штурмовой вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8, уничтожила технику и живую силу боевиков ВСУ на Сватово-Кременном направлении.
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