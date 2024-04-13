Иран атаковал территорию Израиля с помощью беспилотников

Около 23.00 мск Иран атаковал территорию Израиля с помощью десятков беспилотников. Об этом сообщает политический корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на четыре американских и израильских источника.
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