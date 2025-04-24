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Царьград

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Чем опасно похолодание для сада и как уберечь будущий урожай

Чем опасно похолодание для сада и как уберечь будущий урожай

Весна – довольно непредсказуемое время года. После резкого потепление также резко может похолодать. Эксперты отмечают, что такая погода представляет особую угрозу для множества культурных растений, многие из которых уже успели раскрыть первые листочки и зацвести.

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