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Жителя Амурска осудят за угрозы полицейским

Жителя Амурска осудят за угрозы полицейским

По информации от Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, местный житель города Амурск будет представлен перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

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