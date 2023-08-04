Жителя Амурска осудят за угрозы полицейским

По информации от Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, местный житель города Амурск будет представлен перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении полицейских.
По информации от Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, местный житель города Амурск будет представлен перед судом по обвинению в угрозе применения насилия в отношении полицейских.
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