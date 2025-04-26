В RFEF считают, что судье ВАР финала Кубка Испании не стоило делать заявление о клубном ТВ «Реала». Фуэртес сказал, что арбитры «начнут принимать более серьезные меры» (El Chiringuito TV)

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании. Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».
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