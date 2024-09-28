Востоковед: «Хезболла» не будет ликвидирована и не прекратит сопротивление

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал в беседе с RT заявление ЦАХАЛ о том, что израильские войска ликвидировали лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.
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