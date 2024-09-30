Озвучен бюджет «Зенита». Он оказался самым большим в России

И еще может увеличиться Руководство петербургского «Зенита» планирует на этот сезон расходы в размере 17 миллиардов рублей, но сумма может увеличиться, если вырастут траты на трансферы, сообщает онлайн-РБК-Спорт со ссылкой на свой источник.
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