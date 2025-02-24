Сообщаем о прекращении электроэнергии, в связи с плановыми работами в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 24 февраля с 15.
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Сообщаем о прекращении электроэнергии, в связи с плановыми работами в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 24 февраля с 15.