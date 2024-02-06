NYT: послы США заявили об ударе по репутации страны из-за голосования по Украине

Послы США в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского регионе обратились к американским законодателям с письмом, в котором потребовали от конгресса принятия законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном же случае пострадает доверие Вашингтону со стороны стратегических партнеров.