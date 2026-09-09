Черные кредиторы нарастили активность в интернете

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Центробанк за первое полугодие 2026 года выявил около 360 нелегальных кредиторов, которые активно предлагали свои услуги в интернете.
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