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Черные кредиторы нарастили активность в интернете

Черные кредиторы нарастили активность в интернете

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Центробанк за первое полугодие 2026 года выявил около 360 нелегальных кредиторов, которые активно предлагали свои услуги в интернете.

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