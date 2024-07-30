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NYT назвал два села, потеря которых стала ударом для Украины: новости СВО на утро 31 июля

NYT назвал два села, потеря которых стала ударом для Украины: новости СВО на утро 31 июля

На этом фоне в Сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение немецкого танка Leopard ВСУ. NYT назвал два села, потеря которых стала ударом для Украины ВСУ в ходе ожесточенных боев потеряли села, которые с большим трудом были взяты ранее в ходе контрнаступления.

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