NYT назвал два села, потеря которых стала ударом для Украины: новости СВО на утро 31 июля

На этом фоне в Сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение немецкого танка Leopard ВСУ. NYT назвал два села, потеря которых стала ударом для Украины ВСУ в ходе ожесточенных боев потеряли села, которые с большим трудом были взяты ранее в ходе контрнаступления.