Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель партии «Единая Россия», предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны.
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