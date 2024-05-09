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Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа

Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель партии «Единая Россия», предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

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