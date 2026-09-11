НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Шесть моноспектаклей сентября: Стычкин, Ахматова и незнакомый Крылов

Шесть моноспектаклей сентября: Стычкин, Ахматова и незнакомый Крылов

Евгений Стычкин с «Кроткой», Ахматова глазами современников, незнакомый Крылов и история танцовщика со стриптизом и советской балетной школой — в подборке моноспектаклей, которые можно увидеть в Москве в сентябре.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым