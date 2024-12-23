В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Всероссийская новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» проходит по всей России уже не первый год, и в преддверии нового, 2025 года автоинспекторы города Орска посетили учеников ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 10 г.
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