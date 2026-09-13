Немецкий миллиардер и владелец молочных компаний Тео Мюллер заявил, что Германия не должна поддерживать Украину, поскольку конфликт не является ее войной.
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