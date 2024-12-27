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Петербургский дневник

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Кирби: мирные инициативы по Украине нужно согласовывать с Зеленским

Кирби: мирные инициативы по Украине нужно согласовывать с Зеленским

Киев должен занимать центральное место в любых переговорных процессах Уходящая администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена остается уверена в необходимости согласования с Владимиром Зеленским любых мирных инициатив по завершению конфликта на Украине, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Комментарии
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федор
Вот ты клоун, просравший своим враньём свою адмиральскую честь и согласовывай с ним , а мы с просроченнной зеленью никаких переговоров вести не намерены. Понимаешь в отличие от тебя пиндос , нам просто западло!!!!!!
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13 час.

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