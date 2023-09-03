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Экс-игрок "Спартака" Коновалов назвал частую смену состава проблемой команды

Экс-игрок "Спартака" Коновалов назвал частую смену состава проблемой команды

Бывший футболист "Спартака" Андрей Коновалов, комментируя поражение красно-белых от "Краснодара" в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил о проблемах из-за ротации и высказал удивление отсутствию на поле полузащитника Руслана Литвинова.

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