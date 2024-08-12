МИД КНР призвал соблюдать три принципа деэскалации в ситуации с Курской областью

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали ситуацию в Курской области. В ведомстве призвали соблюдать три принципа деэскалации, а именно не расширять границы зоны боевых действий, не прибегать к эскалации и не осуществлять провокаций.
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