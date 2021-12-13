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На Камчатке завершили расследование дела в отношении оператора аттракциона

На Камчатке завершили расследование дела в отношении оператора аттракциона

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела по обвинению оператора надувного аттракциона в оказании услуг детям до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в краевом СУ СКР.

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