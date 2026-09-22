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Беременная женщина пострадала в ДТП со скорой и кроссовером в Екатеринбурге

Беременная женщина пострадала в ДТП со скорой и кроссовером в Екатеринбурге

РЕН ТВ Машина скорой медицинской помощи, перевозившая беременную женщину, опрокинулась в результате столкновения с кроссовером в Екатеринбурге.

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