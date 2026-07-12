Пять вдохновляющих историй маленьких кухонь с характером

Признаюсь честно: я могу подолгу разглядывать снимки компактных кухонных пространств. В каждом таком интерьере чувствуется не просто дизайнерская задумка, а сама жизнь — со своими ритуалами, привычками и маленькими радостями.
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